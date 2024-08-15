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鉅亨速報

盤後速報 - 永豐金(2890)下週(8月22日)除權息1元，預估參考價25.12元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05


永豐金(2890-TW)下週(8月22日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.75元，股票股利0.25元，合計股利1元。

以今日(8月15日)收盤價26.50元計算，預估參考價為25.12元，權息值合計為1.38元，股息殖利率2.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

永豐金(2890-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為本公司得投資下列事業：銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、。保險業、證券業、期貨業、創業投資事業、經主管機關核准投資之外。國金融機構、其他經主管機關認定與金融業相關之事業。近5日股價上漲5.27%，集中市場加權指數上漲3.44%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/22 26.50 0.75 2.83% 0.25
2023/08/09 18.7 0.6 3.21% 0.2
2022/08/10 17.7 0.8 4.52% 0.1
2021/08/12 14.2 0.7 4.93% 0.0
2020/06/11 12.35 0.7 5.67% 0.0

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