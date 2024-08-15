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鉅亨速報

盤後速報 - 裕隆(2201)下週(8月22日)除息1.4元，預估參考價53.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05


裕隆(2201-TW)下週(8月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。

以今日(8月15日)收盤價54.40元計算，預估參考價為53.0元，息值合計為1.4元，股息殖利率2.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

裕隆(2201-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車。零件。保修及其他。近5日股價下跌0.54%，集中市場加權指數上漲3.44%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/22 54.40 1.4 2.57% 0.0
2023/08/24 74.7 0.93458 1.25% 0.0
2022/08/25 40.7 1.5 3.69% 0.0
2021/08/03 40.3 1.0 2.48% 0.0
2019/07/23 23.2 0.67 2.89% 0.0

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集中市場加權指數21895.17-0.60%
裕隆54.4-0.91%

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