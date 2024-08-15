盤後速報 - 裕隆(2201)下週(8月22日)除息1.4元，預估參考價53.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05
裕隆(2201-TW)下週(8月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。
以今日(8月15日)收盤價54.40元計算，預估參考價為53.0元，息值合計為1.4元，股息殖利率2.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
裕隆(2201-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車。零件。保修及其他。近5日股價下跌0.54%，集中市場加權指數上漲3.44%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/22
|54.40
|1.4
|2.57%
|0.0
|2023/08/24
|74.7
|0.93458
|1.25%
|0.0
|2022/08/25
|40.7
|1.5
|3.69%
|0.0
|2021/08/03
|40.3
|1.0
|2.48%
|0.0
|2019/07/23
|23.2
|0.67
|2.89%
|0.0
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