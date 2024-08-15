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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：性能食品集團PFGC-US的目標價調升至85.5元，幅度約4.01%

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 14:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對性能食品集團(PFGC-US)提出目標價估值：中位數由82.2元上修至85.5元，調升幅度4.01%。其中最高估值93元，最低估值79元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予性能食品集團評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀0位。

性能食品集團今(15日)收盤價為72.25元。近5日股價上漲4.01%，標普指數上漲4.92%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PFGC市場預估目標價

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