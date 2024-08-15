鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估上修至5.56元，預估目標價為215.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 04:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.05元上修至5.56元，其中最高估值6.04元，最低估值4.79元，預估目標價為215.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.04(6.04)
|6.19
|6.7
|5.92
|最低值
|4.79(4.79)
|4.99
|5.54
|5.92
|平均值
|5.42(5.28)
|5.49
|5.99
|5.92
|中位數
|5.56(5.05)
|5.39
|5.96
|5.92
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.27億
|30.96億
|32.53億
|31.66億
|最低值
|27.43億
|28.25億
|29.23億
|31.66億
|平均值
|28.85億
|30.11億
|31.29億
|31.66億
|中位數
|28.99億
|30.18億
|31.55億
|31.66億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|5.89
|7.19
|8.12
|6.56
|營業收入
|23.18億
|22.92億
|23.34億
|26.39億
|28.24億
詳細資訊請看美股內頁：
艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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