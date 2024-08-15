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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估上修至5.56元，預估目標價為215.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 04:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.05元上修至5.56元，其中最高估值6.04元，最低估值4.79元，預估目標價為215.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.04(6.04)6.196.75.92
最低值4.79(4.79)4.995.545.92
平均值5.42(5.28)5.495.995.92
中位數5.56(5.05)5.395.965.92

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值29.27億30.96億32.53億31.66億
最低值27.43億28.25億29.23億31.66億
平均值28.85億30.11億31.29億31.66億
中位數28.99億30.18億31.55億31.66億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS--5.897.198.126.56
營業收入23.18億22.92億23.34億26.39億28.24億

詳細資訊請看美股內頁：
艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAVB

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