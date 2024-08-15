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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：仁寶(2324-TW)EPS預估上修至2.54元，預估目標價為35.15元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 14:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對仁寶(2324-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.5元上修至2.54元，其中最高估值2.68元，最低估值2.31元，預估目標價為35.15元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.68(2.68)3.133.34
最低值2.31(2.31)2.442.59
平均值2.51(2.49)2.83.01
中位數2.54(2.5)2.853.07

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值971,733,4101,071,015,7501,083,087,170
最低值918,065,230949,764,380996,076,000
平均值944,637,2801,007,463,1001,034,892,250
中位數939,484,4101,002,143,8301,033,409,730

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.761.672.92.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		946,714,8001,073,245,9151,235,682,0151,048,929,251

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2324/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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