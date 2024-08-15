鉅亨速報 - Factset 最新調查：百富門BF.B-US的目標價調降至46元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 02:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對百富門(BF.B-US)提出目標價估值：中位數由48元下修至46元，調降幅度4.17%。其中最高估值64元，最低估值40元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予百富門評價：積極樂觀4位、保持中立12位、保守悲觀2位。
百富門今(15日)收盤價為44.61元。近5日股價下跌4.17%，標普指數上漲3.71%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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