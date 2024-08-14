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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：百特醫療產品BAX-US的目標價調降至40元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對百特醫療產品(BAX-US)提出目標價估值：中位數由42元下修至40元，調降幅度4.76%。其中最高估值46元，最低估值30元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予百特醫療產品評價：積極樂觀4位、保持中立10位、保守悲觀1位。

百特醫療產品今(14日)收盤價為34.87元。近5日股價下跌4.76%，標普指數上漲3.71%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BAX市場預估目標價

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