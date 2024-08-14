鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛迪生國際EIX-US的目標價調升至85.5元，幅度約3.64%
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對愛迪生國際(EIX-US)提出目標價估值：中位數由82.5元上修至85.5元，調升幅度3.64%。其中最高估值94.89元，最低估值62元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予愛迪生國際評價：積極樂觀11位、保持中立7位、保守悲觀1位。
愛迪生國際今(14日)收盤價為82.91元。近5日股價上漲3.64%，標普指數上漲3.71%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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