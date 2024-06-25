光頡：市況回溫Q2後迎突破性成長 今年營運優於去年

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-25 15:21

電阻廠光頡 (3624-TW) 今 (25) 日召開股東會，公司表示，被動元件產業歷經數季庫存調整後，目前無論是製造商、通路商及客戶端庫存水位都已偏低、市況回溫，第二季後可望迎來突破性的成長，今年營運將優於去年。

光頡表示，第二季與首季相比，急單有雙位數的成長，動能主要來自於車用和智慧電錶及智慧水錶，加上去年切入數個國際航太產業應用，都帶動精密薄膜電阻出貨成長持續。

在車用方面，光頡說明，隨汽車電子化成長趨勢明確，韓系車廠訂單亦持續發酵，中國大陸各知名品牌均慢慢拓展電動汽車業務，將持續拉高毛利率較佳的車用產品占比，推升獲利表現。

光頡進一步指出，目前市場對高階產品需求持續成長，車規、特殊功能厚膜電阻及 MELF 電阻也從中受益，汽車和醫療電子大型廠商正在推進產品測試和認證，將成為新動能。