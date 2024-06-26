華紙導入AI 跳脫傳統紙業開發高附加價值產品

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-26 11:18

華紙 (1905-TW) 今 (26) 日召開股東會，董事長黃鯤雄於致詞時指出，華紙積極開發高附加產品，脫離產能過剩問題。會後總經理陳瑞和接受媒體訪問也提到，華紙近年積極跳脫傳統紙業，跨入食、衣、住、行等領域。

陳瑞和表示，過去華紙傳統都是纖維止紙品，近年積極思考怎麼跳脫供應過剩的市場，轉為發展其他日常生活用品，其中，紡織品會是華紙發展較多的領域。陳瑞和說明，發展紡織品主要以環保為導向，用木材纖維製作，比棉花更節能、環保，目前仍在研發階段，但在技術上有機會成為台灣首創。

陳瑞和進一步提到，除了「衣」的紡織品，「住」方面則是家具隔間、隔間的結構材；「行」的部分，提供綠色能源，目前已有綠電憑證，以後會更多，另外還有膠帶也可用於汽車塗裝、烤漆等，都是華紙未來聚焦的高附加產品。

黃崑雄也表示，華紙導入 AI ，並與成大合作，使用輝達 (NVDA-US) 技術，作為預防品質管理與風險預測。陳瑞和也說，過去在品質管理都需透過設備與人力，利用 AI 不僅可以縮短時間，也可以提高良率、降低重置率與成本。華紙目前 AI 導入約占整體產能比三分之一，未來將逐步導入。