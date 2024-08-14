盤後速報 - 彩富(5489)次交易(15)日除息1.02元，參考價42.48元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05
彩富(5489-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.02元。
首日參考價為42.48元，相較今日收盤價43.50元，息值合計為1.02元，股息殖利率2.35%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|43.50
|1.0203
|2.35%
|0.0
|2022/08/19
|35.1
|1.0
|2.85%
|0.0
|2021/08/17
|33.6
|1.0203
|3.04%
|0.0
|2020/08/13
|30.25
|1.5291
|5.05%
|0.0
|2019/08/15
|35.35
|2.0
|5.66%
|0.0
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