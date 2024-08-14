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鉅亨速報

盤後速報 - 彩富(5489)次交易(15)日除息1.02元，參考價42.48元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


彩富(5489-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.02元。

首日參考價為42.48元，相較今日收盤價43.50元，息值合計為1.02元，股息殖利率2.35%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 43.50 1.0203 2.35% 0.0
2022/08/19 35.1 1.0 2.85% 0.0
2021/08/17 33.6 1.0203 3.04% 0.0
2020/08/13 30.25 1.5291 5.05% 0.0
2019/08/15 35.35 2.0 5.66% 0.0

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