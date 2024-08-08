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鉅亨速報

盤後速報 - 彩富(5489)下週(8月15日)除息1.02元，預估參考價41.23元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05


彩富(5489-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.02元。

以今日(8月8日)收盤價42.25元計算，預估參考價為41.23元，息值合計為1.02元，股息殖利率2.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

彩富(5489-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦及週邊設備軟硬體,電腦自動化測試系統之設計買賣修護進出口。電腦顯示器,高解析度電視,電子測試儀器之設計裝配買賣修護進出口。電子零組件,照明設備,光學儀器,電信管制射頻製造業;電子材料零售。近5日股價下跌3.68%，櫃買市場加權指數下跌5.52%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 42.25 1.0203 2.41% 0.0
2022/08/19 35.1 1.0 2.85% 0.0
2021/08/17 33.6 1.0203 3.04% 0.0
2020/08/13 30.25 1.5291 5.05% 0.0
2019/08/15 35.35 2.0 5.66% 0.0

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