盤後速報 - 彩富(5489)下週(8月15日)除息1.02元，預估參考價41.23元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05
彩富(5489-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.02元。
以今日(8月8日)收盤價42.25元計算，預估參考價為41.23元，息值合計為1.02元，股息殖利率2.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
彩富(5489-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦及週邊設備軟硬體,電腦自動化測試系統之設計買賣修護進出口。電腦顯示器,高解析度電視,電子測試儀器之設計裝配買賣修護進出口。電子零組件,照明設備,光學儀器,電信管制射頻製造業;電子材料零售。近5日股價下跌3.68%，櫃買市場加權指數下跌5.52%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|42.25
|1.0203
|2.41%
|0.0
|2022/08/19
|35.1
|1.0
|2.85%
|0.0
|2021/08/17
|33.6
|1.0203
|3.04%
|0.0
|2020/08/13
|30.25
|1.5291
|5.05%
|0.0
|2019/08/15
|35.35
|2.0
|5.66%
|0.0
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