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鉅亨速報

營收速報 - 彩富(5489)5月營收1.90億元年增率高達40.97％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:16

彩富(5489-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣1.90億元，年增率40.97%，月增率34.04%。

今年1-5月累計營收為6.90億元，累計年增率8.91%。

最新價為39.2元，近5日股價上漲1.03%，相關其他電子類指數下跌-3.07%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+15 張
  • 外資買賣超：+15 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 1.90億 41% 34%
24/4 1.42億 8% 8%
24/3 1.32億 1% 29%
24/2 1.03億 -15% -16%
24/1 1.23億 6% -14%
23/12 1.43億 -7% 1%

彩富(5489-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦及週邊設備軟硬體,電腦自動化測試系統之設計買賣修護進出口。電腦顯示器,高解析度電視,電子測試儀器之設計裝配買賣修護進出口。電子零組件,照明設備,光學儀器,電信管制射頻製造業;電子材料零售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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