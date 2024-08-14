盤後速報 - 豐祥-KY(5288)次交易(15)日除息7.74元，參考價206.26元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05
豐祥-KY(5288-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.74元。
首日參考價為206.26元，相較今日收盤價214.00元，息值合計為7.74元，股息殖利率3.62%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|214.00
|7.73765
|3.62%
|0.0
|2023/08/11
|181.5
|7.05513
|3.89%
|0.0
|2022/09/01
|168.0
|4.5
|2.68%
|0.0
|2021/08/19
|147.5
|4.0
|2.71%
|0.0
|2020/08/19
|103.0
|5.5
|5.34%
|0.0
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