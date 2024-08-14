search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 豐祥-KY(5288)次交易(15)日除息7.74元，參考價206.26元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


豐祥-KY(5288-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.74元。

首日參考價為206.26元，相較今日收盤價214.00元，息值合計為7.74元，股息殖利率3.62%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 214.00 7.73765 3.62% 0.0
2023/08/11 181.5 7.05513 3.89% 0.0
2022/09/01 168.0 4.5 2.68% 0.0
2021/08/19 147.5 4.0 2.71% 0.0
2020/08/19 103.0 5.5 5.34% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
豐祥-KY2141.18%

延伸閱讀


Empty