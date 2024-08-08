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鉅亨速報

盤後速報 - 豐祥-KY(5288)下週(8月15日)除息7.74元，預估參考價208.26元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05


豐祥-KY(5288-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.74元。

以今日(8月8日)收盤價216.00元計算，預估參考價為208.26元，息值合計為7.74元，股息殖利率3.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

豐祥-KY(5288-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為汽機車零組件之製造、加工、買賣、五金零組件、機械零組件及裝配。醫療器材之製造、加工、買賣、五金零組件、機械零組件及裝配。休閒車輛零組件之製造、加工、買賣。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 216.00 7.73765 3.58% 0.0
2023/08/11 181.5 7.05513 3.89% 0.0
2022/09/01 168.0 4.5 2.68% 0.0
2021/08/19 147.5 4.0 2.71% 0.0
2020/08/19 103.0 5.5 5.34% 0.0

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