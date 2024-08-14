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鉅亨速報

盤後速報 - 麗豐-KY(4137)次交易(15)日除息10.12元，參考價138.38元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


麗豐-KY(4137-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利10.12元。

首日參考價為138.38元，相較今日收盤價148.50元，息值合計為10.12元，股息殖利率6.81%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 148.50 10.11815 6.81% 0.0
2023/06/30 208.5 7.0 3.36% 0.0
2022/07/27 195.5 12.0 6.14% 0.0
2021/07/29 211.5 8.5 4.02% 0.0
2020/09/08 210.5 13.0468 6.2% 0.0

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麗豐-KY148.50.34%

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