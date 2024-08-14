盤後速報 - 麗豐-KY(4137)次交易(15)日除息10.12元，參考價138.38元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05
麗豐-KY(4137-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利10.12元。
首日參考價為138.38元，相較今日收盤價148.50元，息值合計為10.12元，股息殖利率6.81%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|148.50
|10.11815
|6.81%
|0.0
|2023/06/30
|208.5
|7.0
|3.36%
|0.0
|2022/07/27
|195.5
|12.0
|6.14%
|0.0
|2021/07/29
|211.5
|8.5
|4.02%
|0.0
|2020/09/08
|210.5
|13.0468
|6.2%
|0.0
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