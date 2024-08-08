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鉅亨速報

盤後速報 - 麗豐-KY(4137)下週(8月15日)除息10.12元，預估參考價132.88元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05


麗豐-KY(4137-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10.12元。

以今日(8月8日)收盤價143.00元計算，預估參考價為132.88元，息值合計為10.12元，股息殖利率7.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

麗豐-KY(4137-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為美容產品與護理套組之研發、製造及銷售業務。特許經營美容連鎖加盟店之經營與推廣業務。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌2.36%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 143.00 10.11815 7.08% 0.0
2023/06/30 208.5 7.0 3.36% 0.0
2022/07/27 195.5 12.0 6.14% 0.0
2021/07/29 211.5 8.5 4.02% 0.0
2020/09/08 210.5 13.0468 6.2% 0.0

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