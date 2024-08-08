盤後速報 - 麗豐-KY(4137)下週(8月15日)除息10.12元，預估參考價132.88元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05
麗豐-KY(4137-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10.12元。
以今日(8月8日)收盤價143.00元計算，預估參考價為132.88元，息值合計為10.12元，股息殖利率7.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
麗豐-KY(4137-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為美容產品與護理套組之研發、製造及銷售業務。特許經營美容連鎖加盟店之經營與推廣業務。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌2.36%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|143.00
|10.11815
|7.08%
|0.0
|2023/06/30
|208.5
|7.0
|3.36%
|0.0
|2022/07/27
|195.5
|12.0
|6.14%
|0.0
|2021/07/29
|211.5
|8.5
|4.02%
|0.0
|2020/09/08
|210.5
|13.0468
|6.2%
|0.0
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