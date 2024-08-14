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鉅亨速報

盤後速報 - 盈正(3628)次交易(15)日除息2元，參考價42.2元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


盈正(3628-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為42.2元，相較今日收盤價44.20元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.52%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 44.20 2.0 4.52% 0.0
2023/08/28 44.9 2.0 4.45% 0.0
2022/08/18 41.7 1.25 3.0% 0.0
2021/09/16 35.3 1.0 2.83% 0.0
2020/08/17 35.0 1.0 2.86% 0.0

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