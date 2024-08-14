盤後速報 - 盈正(3628)次交易(15)日除息2元，參考價42.2元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05
盈正(3628-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為42.2元，相較今日收盤價44.20元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.52%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|44.20
|2.0
|4.52%
|0.0
|2023/08/28
|44.9
|2.0
|4.45%
|0.0
|2022/08/18
|41.7
|1.25
|3.0%
|0.0
|2021/09/16
|35.3
|1.0
|2.83%
|0.0
|2020/08/17
|35.0
|1.0
|2.86%
|0.0
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