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鉅亨速報

盤後速報 - 盈正(3628)下週(8月15日)除息2元，預估參考價40.7元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05


盈正(3628-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(8月8日)收盤價42.70元計算，預估參考價為40.7元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

盈正(3628-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為不斷電系統設備(UPS)研發.製造.銷售及代理。改善電力品質系統設備.太陽能電力系統設備研發.製造及銷售。維護及技術服務業務。近5日股價下跌6.09%，櫃買市場加權指數下跌5.52%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 42.70 2.0 4.68% 0.0
2023/08/28 44.9 2.0 4.45% 0.0
2022/08/18 41.7 1.25 3.0% 0.0
2021/09/16 35.3 1.0 2.83% 0.0
2020/08/17 35.0 1.0 2.86% 0.0

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集中市場加權指數20870.1-2.00%
盈正42.7-1.16%

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