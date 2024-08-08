盤後速報 - 盈正(3628)下週(8月15日)除息2元，預估參考價40.7元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05
盈正(3628-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(8月8日)收盤價42.70元計算，預估參考價為40.7元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
盈正(3628-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為不斷電系統設備(UPS)研發.製造.銷售及代理。改善電力品質系統設備.太陽能電力系統設備研發.製造及銷售。維護及技術服務業務。近5日股價下跌6.09%，櫃買市場加權指數下跌5.52%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|42.70
|2.0
|4.68%
|0.0
|2023/08/28
|44.9
|2.0
|4.45%
|0.0
|2022/08/18
|41.7
|1.25
|3.0%
|0.0
|2021/09/16
|35.3
|1.0
|2.83%
|0.0
|2020/08/17
|35.0
|1.0
|2.86%
|0.0
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