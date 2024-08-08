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鉅亨速報

盤後速報 - 五福(2745)下週(8月15日)除息3.5元，預估參考價91.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05


五福(2745-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(8月8日)收盤價94.50元計算，預估參考價為91.0元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

五福(2745-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為提供國.內外旅客團體旅遊商品或居間勞務銷售與服務。近5日股價下跌11.73%，櫃買市場加權指數下跌5.52%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 94.50 3.5 3.7% 0.0
2020/08/19 15.6 0.3 1.92% 0.0
2019/08/08 20.1 0.3 1.49% 0.0
2018/08/09 27.55 1.7644 6.4% 0.0
2017/08/31 37.529999 0.2965 1.38% 0.0

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集中市場加權指數20870.1-2.00%
五福94.5-2.68%

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