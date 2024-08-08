盤後速報 - 五福(2745)下週(8月15日)除息3.5元，預估參考價91.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05
五福(2745-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(8月8日)收盤價94.50元計算，預估參考價為91.0元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
五福(2745-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為提供國.內外旅客團體旅遊商品或居間勞務銷售與服務。近5日股價下跌11.73%，櫃買市場加權指數下跌5.52%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|94.50
|3.5
|3.7%
|0.0
|2020/08/19
|15.6
|0.3
|1.92%
|0.0
|2019/08/08
|20.1
|0.3
|1.49%
|0.0
|2018/08/09
|27.55
|1.7644
|6.4%
|0.0
|2017/08/31
|37.529999
|0.2965
|1.38%
|0.0
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