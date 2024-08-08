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鉅亨速報

盤後速報 - 程泰(1583)下週(8月15日)除息4元，預估參考價62.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05


程泰(1583-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(8月8日)收盤價66.50元計算，預估參考價為62.5元，息值合計為4.0元，股息殖利率6.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

程泰(1583-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為電腦數值控制車床製造加工買賣。各種自動化機械五金工具及零件製造買賣。各種工作母機及其零件製造加工買賣。近5日股價下跌1.47%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 66.50 4.0 6.02% 0.0
2023/08/10 69.7 3.0 4.3% 0.0
2022/08/11 62.0 2.5 4.03% 0.0
2021/08/12 67.4 3.0 4.45% 0.0
2020/08/13 60.8 3.0 4.93% 0.0

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