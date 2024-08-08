盤後速報 - 程泰(1583)下週(8月15日)除息4元，預估參考價62.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05
程泰(1583-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(8月8日)收盤價66.50元計算，預估參考價為62.5元，息值合計為4.0元，股息殖利率6.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
程泰(1583-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為電腦數值控制車床製造加工買賣。各種自動化機械五金工具及零件製造買賣。各種工作母機及其零件製造加工買賣。近5日股價下跌1.47%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|66.50
|4.0
|6.02%
|0.0
|2023/08/10
|69.7
|3.0
|4.3%
|0.0
|2022/08/11
|62.0
|2.5
|4.03%
|0.0
|2021/08/12
|67.4
|3.0
|4.45%
|0.0
|2020/08/13
|60.8
|3.0
|4.93%
|0.0
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