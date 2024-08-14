〈惠特法說〉呆帳拖累Q2每股虧損1.67元 明年設備占比有望提升帶動營收

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-14 17:44

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LED 廠惠特 (6706-TW) 今 (14) 日下午舉辦法說會，由於受呆帳、呆滯料拖累，第二季每股虧損 1.67 元；上半年累計稅後虧損 1.9 億元，較去年同期擴大，每股虧損 2.6 元。公司表示，目前呆帳、呆滯料已幾乎提領認列完畢，預期明年設備占比有望提升，帶動公司營收。

惠特第二季營收 1.6 億元，季減 5.93%，年減 58.4%；毛利率 - 5.61%，季減 21.2 個百分點，年減 8.88 個百分點；營業虧損 1.7 億元，較前一季、去年同期擴大；營益率 - 101.09%，季減 12.06 個百分點，年減 71.25 個百分點。稅後虧損 1.2 億元，較前一季、去年同期擴大，每股虧損 1.67 元。

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惠特上半年累計營收 3.4 億元，年減 56.4%；毛利率 5.3%，年減 5.1 個百分點；營業虧損 3.3 億元，較去年同期擴大；營益率 - 94.8%，年減 71.7 個百分點；稅後虧損 1.9 億元，較去年同期擴大，每股虧損 2.65 元。

關於虧損部分，惠特說明，由於過往 LED 需求量較大，然而隨著市況變差，需求過剩，客戶並未繳交尾款，公司必須依照呆帳、呆滯料認列，目前已經提領 98%，剩下呆帳會逐月認列，公司資產負債表整體健康，對於未來並未有太大影響。