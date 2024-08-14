世界黃金協會：7月全球大筆資金流入黃金ETF

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-14 17:00

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世界黃金協會 (WGC) 數據顯示，在北美最終跟上全球黃金 ETF 浪潮之後，全球黃金 ETF 迎來了自 2022 年 4 月以來最強勁的一個月資金流入。

世界黃金協會分析師在其最新的 7 月份黃金 ETF 流動報告中稱，全球黃金 ETF 連續第三個月出現資金流入，當月增加了 37 億美元的黃金投資。雖然這些數字非常強勁，但更令人驚訝的是推動增長的地區。

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世界黃金協會指出，本月所有地區都報告了資金流入，而以西方黃金 ETF 貢獻最大。7 月資金流入加上金價上漲 4%，推動全球管理資產總額 (AUM) 增長 6%，達到 2460 億美元，創下新紀錄。7 月份集體持有量增加 48 噸，達到 3154 噸。

世界黃金協會指出，近幾個月的連續資金流入，已將全球黃金 ETF 年初至今的虧損收窄至 30 億美元。雖然到目前為止，集體持有的資產在 2024 年減少了 72 噸 (-2%)，但在金價上漲 17% 的支撐下，他們的總資產管理規模增長了 15%。

世界黃金協會表示，儘管 7 月份趨勢發生了變化，但歐洲和北美的基金在 2024 年總體上仍為負值，而亞洲今年的資金流入規模相當可觀。

從地區分佈來看，北美基金在 7 月錄得 20 億美元的資金流入，彌補了 5 月和 6 月的少量資金流出。

世界黃金協會表示，7 月的政局動盪是前所未有的，先是發生了針對川普的暗殺企圖，然後是拜登退出總統競選。黃金 ETF 在這兩個日期前後都有資金流入，表明避險需求增加。

與此同時，美國通貨膨脹率下降，勞動力市場降溫，聯準會已經將 9 月份的降息「擺在桌面上」，這加劇了投資者對即將放鬆的預期。

不僅歐美地區由流出轉為流入，亞洲投資者 7 月份資金凈流入也達到 4.38 億美元，為連續 17 個月流入黃金 ETF，其中印度的資金流入最多。