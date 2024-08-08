〈貴金屬盤後〉美元、債券殖利率走強 黃金價格承壓失守漲幅 走勢持平

鉅亨網編譯許家華 2024-08-08 06:41

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儘管市場對美國 9 月降息的押注不斷增加，且中東地緣政治緊張局勢加劇支撐黃金價格，但隨著美元和公債殖利率小幅走高，黃金價格周三 (7 日) 回吐漲幅。

現貨黃金在早盤上漲多達 0.7% 後，回落持平於每盎司 2388.16 美元。

8 月交割的黃金期貨價格大致走穩，收每盎司 2432.40 美元。

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美元兌其他貨幣上漲 0.2%，基準 10 年期公債殖利率也上漲，對金價造成壓力。

Gainesville Coins 首席市場分析師 Everett Millman 表示：「如果經濟數據顯示經濟衰退的擔憂是合理的，那麼金價很有可能修正，並在未來幾個月創下歷史新高。」

根據 CME FedWatch 工具，上周疲軟的非農就業報告導致交易員預計年底前降息近 105 個基點，其中 9 月降息的可能性為 100%。

哈瑪斯政治局領袖哈尼亞 (Ismail Haniyeh) 在伊朗德黑蘭遇刺死亡後，6 日宣布由更加兇殘、更加強硬的主戰派辛瓦 (Yahya Sinwar) 出任新領袖，重創以巴停火前景。伊朗也將哈尼亞的死亡歸咎以色列並誓言報復。

真主黨領導人周二誓言，將對以色列殺害哈尼亞的行為做出「不計後果、強而有力有效」的回應。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示：「周四將公布初次請領失業金人數報告，市場將從中尋找經濟數據放緩的證據，尤其是就業數據。」

與此同時，周三的官方數據顯示，中國人行 7 月停止購買黃金作為儲備，為連續第三個月如此。Millman 表示：「西方對黃金的需求有所改善，但實際上中國需求確實處於領先地位，如果中國購買量下降，將對全球黃金總需求的影響更大。」

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