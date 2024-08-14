台北股市上沖下洗 止跌訊號怎麼看? 營收進度與多頭排列的選股策略 !

鉅亨研報 2024-08-14 14:58

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一、止跌訊號怎麼看? 一圖掌握 VIX 恐慌指數

我們在之前的專欄文章【台股跌落季線止跌訊號來了?】曾經提到，成交量乖離率指標觀察止跌訊號，7/23 成交量 4,058 億元已經是相對低量，爾後雖然出現罕見的台指期貨跌停，以及加權指數史上最大 1,807 跌點，但是行情摔得快反彈也來得快，近期又再度連續出現負向且過大的成交量乖離率，對於行情止跌非常有幫助。

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今天再跟大家分享另一個觀察止跌的思考方式，芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 在 1993 年推出的 VIX 指標，概念在於反映 S&P 500 指數未來 30 天的隱含波動率，因此數值愈高表示投資人對於股市的前景感到不安，回顧 VIX 指數過往的走勢，VIX 處於往上攀高的狀態通常和負面的情緒有關，代表市場可能存在非理性的恐慌。

我們以 VIX 指數在該年度首次突破 35 為例，自 2000 年至今總計發生 12 次 (含 2024 年)，統計 S&P 500 指數在接下來的 3 個月、6 個月以及 12 個月漲跌幅度，我們可以發現後續偏漲的情況較多，尤其時間拉長至 6 個月以上更為明顯，再者即使不排除 2008 年金融海嘯異常經濟環境，S&P 500 指數維持長期多頭走勢，也凸顯 VIX 指數所表彰的恐慌情緒，隨著時間將會逐漸淡化，股市最終回歸基本面發展。

二、選股方向 營收進度百分比超前與股價多頭排列

近期最新公布 7 月份營收也是很重要的參考依據，營收是獲利的起源，成長是股價的催化劑，選股方向可以觀察營收進度百分比，也就是目前累計營收相比去年全年營收的比例。

我們可以採用簡單的平均分布方式，假設已經公布了 3 個月營收，那麼營收進度百分比的基準門檻值就是 25%，同理以此類推已經公布了 7 個月營收，那麼營收進度百分比的基準就是 58.33%，我們希望挑選營收進度出色的個股，所以在這個範例是以 60% 作為準則，日收盤價也要站穩均線之上，也就是兼顧基本面與技術面的營收進度百分比選股策略，利用 XQ 全球贏家相關條件以及備註如下。

條件:

1. 營收進度百分比大於 60%

2. 最近 20 日成交量都大於 1,000 張

3. 日收盤價站穩均線 (大於 20、60 日平均值)

備註:

1. 個股以營收進度百分比由大至小排序

以排序第 1 檔為範例，目前已公布 1-7 月累計營收 48.4 億元，去年整年營收則是 51.06 億元，營收進度百分比就是 94.79%，假設年營收維持 0% 增長，那麼接續的 5 個月需要賺取的營收就是 2.66 億元 (51.06-48.4)，換算平均每個月差不多就是 0.53 億元，然而去年同期的平均營收是 5.01 億元，所以由此可知營收進度百分比超前的公司，比較容易實現年營收正增長。

我們的專欄一直以來都是提供量化數據，客觀評論市場動態發展，同時提醒不能忽略風險，止跌訊號不必然是多頭反攻，營收基本面能否持續亮眼，還是要觀察產業變化或是法說會訊息。