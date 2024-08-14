鉅亨速報 - Factset 最新調查：托爾兄弟公司TOL-US的目標價調升至142元，幅度約5.19%
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 10:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對托爾兄弟公司(TOL-US)提出目標價估值：中位數由135元上修至142元，調升幅度5.19%。其中最高估值180元，最低估值108元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予托爾兄弟公司評價：積極樂觀12位、保持中立7位、保守悲觀2位。
托爾兄弟公司今(14日)收盤價為129.07元。近5日股價下跌5.19%，標普指數上漲3.71%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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