美銀最新調查出爐！8月全球基金經理人調高現金配置

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-14 07:47

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美國銀行在周二（13 日）發布的最新全球基金經理人月度調查顯示，操盤手在 8 月調高了現金配置，並且只有 31% 受訪者增持股票，美銀將此歸因於美國 7 月就業數據疲弱，以及日本央行意外升息。

據《路透》報導，美銀全球基金經理人月度調查顯示，31% 受訪者表示，8 月增持了股票，比率遠低於 7 月的 51%，而他們的平均現金水準為管理資產的 4.3%，高於一個月前的 4.1%。

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此外，股票配置比重降至淨增持 11%——這是自 2022 年 9 月以來最大月度降幅。債券配置從 7 月的 9% 減持升至淨增持 8%，是自去年 12 月以來最高配置。

分地區來看，基金經理人配置最多的是美國股票，對日本股票的曝險部位則出現自 2016 年 4 月以來最大單月跌幅。操盤手從 7 月的淨增持 7% 變成 8 月的淨減持 9%，這也是自 2023 年 7 月以來首次淨減持。

最後，以科技股為主的大型成長股，仍被視為美國股市新一輪牛市的潛在領頭羊，但堅持此看法的基金經理人比率，從 7 月的 47% 降至 36%。

經濟方面，調查結果顯示，47% 受訪者預計未來 12 個月全球經濟將走弱，比重較 7 月下降了 20 個百分點。

76% 受訪者仍預料全球經濟會「軟著陸」，即逐漸放緩，而不是「硬著陸」或成長根本不會放慢的「不著陸」。

此外，美國經濟衰退在最新調查中已取代地緣政治衝突，成為最大尾部風險。