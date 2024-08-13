外資賣超50億元調節金融、航運股 續買元大台灣50反1避險
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-13 19:03
台股今 (13) 日小漲 23 點，成交金額縮至 3427 億元，為近半年最低量，三大法人合計賣超 32.97 億元，外資賣超 50.9 億元，賣超多檔金融股及航運股較多，續買元大台灣 50 反 1 1.4 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資縮手賣超 50.9 億元；自營商賣超 38.8 億元；投信買超 56.73 億元；三大法人合計賣超 32.97 億元。外資台指期淨空單增加 1168 口至 3.58 萬口。
外資今日還買超元大臺灣價值高息 (00940)9803 張，個股方面，電子股有聯電 1.31 萬張、亞光 9672 張、原相 3863 張；金融股有開發金 1.08 萬張、新光金 7578 張、國泰金 5961 張；傳產則有遠東新 9246 張、皇昌 4391 張。
外資賣超最多的是群益 ESG 投等債 20+ 3.66 萬張，其他 ETF 還有國泰永續高股息 (00878)1.67 萬張、復華台灣科技優息 (00929)1.6 萬張、復華富時不動產 (00712)1.55 萬張。
個股方面，外資賣超中信金 1.98 萬張、臺企銀 1.27 萬張、彰銀 1.2 萬張、華南金 9552 張等；外資也大賣航運股，包括萬海 1.37 萬張及陽明 1.2 萬張、另有華航 7513 張，電子股以群創 7927 張較多，傳產則以中石化 7661 張及台塑 6802 張較多。
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