外資賣超50億元調節金融、航運股 續買元大台灣50反1避險

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-13 19:03

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台股今 (13) 日小漲 23 點，成交金額縮至 3427 億元，為近半年最低量，三大法人合計賣超 32.97 億元，外資賣超 50.9 億元，賣超多檔金融股及航運股較多，續買元大台灣 50 反 1 1.4 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資縮手賣超 50.9 億元；自營商賣超 38.8 億元；投信買超 56.73 億元；三大法人合計賣超 32.97 億元。外資台指期淨空單增加 1168 口至 3.58 萬口。

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外資今日還買超元大臺灣價值高息 (00940)9803 張，個股方面，電子股有聯電 1.31 萬張、亞光 9672 張、原相 3863 張；金融股有開發金 1.08 萬張、新光金 7578 張、國泰金 5961 張；傳產則有遠東新 9246 張、皇昌 4391 張。

外資賣超最多的是群益 ESG 投等債 20+ 3.66 萬張，其他 ETF 還有國泰永續高股息 (00878)1.67 萬張、復華台灣科技優息 (00929)1.6 萬張、復華富時不動產 (00712)1.55 萬張。