〈友邦人壽展望〉因應超高齡社會 首創三合一樂扶照護利變壽

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-13 20:17

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今年上半年，壽險業歷經一波失能險下架潮，AIA 友邦人壽今 (13) 日宣布推出市場首創三合一新產品，一次解決意外傷害失能、嚴重特定傷病、財富傳承三大痛點，總經理侯文成表示，台灣 2025 年將步入超高齡社會，民眾可規劃內含失能安養樂扶照護功能的利變型壽險產品來解決潛藏的隱憂。

每個人一生都有可能面臨疾病、失能、安養照護等不可預估損失的「沒錢問題」以及留愛後代財富傳承的「留錢問題」。侯文成表示，當疾病或意外傷害事故風險對人生造成如失能、特定傷病等巨大損傷時，保險這項工具能保障你與家人生活受到影響的程度。

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面對失能、特定傷病的最好支援，是接受治療的龐大醫療費能獲得即時一筆資金及長期照護的穩定金流；另外，就算此生用罄家庭積蓄，仍希望在自己離世後有一筆財富留給家人或傳承給下一代，終結他們照護的辛勞，保障後代的生活。

友邦人壽觀察到，民眾對失能保障與長期照護的強烈需求，推出「友邦人壽樂扶照護利率變動型終身保險」，將民眾的風險缺口完整打包，針對 12 項嚴重特定傷病及意外傷害 1~6 級失能，提供單筆即時照護保險金應急；7 項嚴重特定傷病或意外傷害 1~6 級失能，提供安養樂扶保險金補貼長期照顧。

當疾病或意外傷害事故致成第 1~6 級失能，豁免續期保費，不中斷保障；身故保險金能遺愛守護家人，可選擇 5 年、10 年、20 年或 30 年的分期定期給付，最大化傳承保障。

以 40 歲世代民眾投保為例，投保金額 100 萬元，繳費年期為 20 年期，原始年繳保費 54500 元，實際年繳保費 53415 元 (享有 2% 保費折扣)，假設每年宣告利率 2.4%，回饋分享給付方式選擇「購買增額繳清保險」。

假設 49 歲時因車禍造成左手腕關節缺失，符合第六級失能，可獲得即時照護保險金一次給付 50 萬元、安養樂扶保險金 180 萬元 (每年 12 萬元 X15 次)、免再繳後續 10 年保費 (共省下約 53 萬元)。