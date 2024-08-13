鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)EPS預估上修至1.69元，預估目標價為12.63元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 18:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.65元上修至1.69元，其中最高估值1.86元，最低估值1.55元，預估目標價為12.63元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.86(1.86)
|1.79
|1.96
|1.57
|最低值
|1.55(1.55)
|1.47
|1.48
|1.57
|平均值
|1.68(1.67)
|1.63
|1.69
|1.57
|中位數
|1.69(1.65)
|1.63
|1.71
|1.57
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|380.01億
|375.10億
|394.80億
|408.80億
|最低值
|346.74億
|352.22億
|357.77億
|408.80億
|平均值
|366.15億
|366.72億
|377.07億
|408.80億
|中位數
|366.48億
|365.62億
|376.34億
|408.80億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.53
|0.16
|0.79
|1.04
|1.39
|營業收入
|486.82億
|375.43億
|418.80億
|477.47億
|689.39億
詳細資訊請看美股內頁：
西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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