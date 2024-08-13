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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)EPS預估上修至1.69元，預估目標價為12.63元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 18:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.65元上修至1.69元，其中最高估值1.86元，最低估值1.55元，預估目標價為12.63元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.86(1.86)1.791.961.57
最低值1.55(1.55)1.471.481.57
平均值1.68(1.67)1.631.691.57
中位數1.69(1.65)1.631.711.57

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值380.01億375.10億394.80億408.80億
最低值346.74億352.22億357.77億408.80億
平均值366.15億366.72億377.07億408.80億
中位數366.48億365.62億376.34億408.80億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.530.160.791.041.39
營業收入486.82億375.43億418.80億477.47億689.39億

詳細資訊請看美股內頁：
西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBBVA

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