盤後速報 - 高雄銀(2836)次交易(14)日除權息0.6元，參考價11.89元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05
高雄銀(2836-TW)次交易(14)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.3元，股票股利0.3元，合計股利0.6元。
首日參考價為11.89元，相較今日收盤價12.55元，權息值合計為0.66元，股息殖利率2.39%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/14
|12.55
|0.3
|2.39%
|0.3
|2023/08/02
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.3
|2022/07/28
|14.3
|0.4
|2.8%
|0.3
|2021/09/08
|11.95
|0.3
|2.51%
|0.3
|2021/01/13
|10.6
|0.15
|1.42%
|0.45
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