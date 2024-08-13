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鉅亨速報

盤後速報 - 高雄銀(2836)次交易(14)日除權息0.6元，參考價11.89元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05


高雄銀(2836-TW)次交易(14)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.3元，股票股利0.3元，合計股利0.6元。

首日參考價為11.89元，相較今日收盤價12.55元，權息值合計為0.66元，股息殖利率2.39%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/14 12.55 0.3 2.39% 0.3
2023/08/02 0.0 0.0 0.0% 0.3
2022/07/28 14.3 0.4 2.8% 0.3
2021/09/08 11.95 0.3 2.51% 0.3
2021/01/13 10.6 0.15 1.42% 0.45

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