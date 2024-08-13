扛不住算力成本！ChatGPT問世600多天以來 陸近8萬家AI企業消失

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 11:50

‌



《鈦媒體》報導，最新統計數據顯示，在 OpenAI 前年 11 月 30 日發佈 ChatGPT 到上月 7 月 29 日期間，中國處於註銷、吊銷或停業異常狀態的 AI 相關公司數量達 7 萬 8612 家，近 8 萬家企業因算力成本等壓力消失，占同期新註冊 87.8 萬家企業總量的 8.9%。

過去 3 年，中國註銷吊銷 AI 相關企業超過 20 萬家，10 年內共 35.3 萬家 AI 相關企業消失。今年到上週三 (7 日) 為止，中國新增註冊 30.07 萬家 AI 相關企業。

‌



截至目前，中國現存 180.43 萬家 AI 相關企業，其中工信部統計中國 AI 產業體系相關企業超過 4500 家，而完成備案並上線、能為公眾提供服務的生成式 AI 服務大模型達 180 多個，註冊用戶數已突破 5.64 億個。

除中國外，美國 AI 領域也面臨「淘汰」危機。AI 獨角獸公司 Character.AI 本月初宣佈以 25 億美元賣給谷歌，兩位共同創辦人加入谷歌 AI 團隊，更早之前，Inflection 被微軟收購，Adept 被亞馬遜收購，Anthropic 則面臨每年高達 18 億美元的收支缺口，OpenAI 的核心成員更頻頻跳槽或離職。

根據 Pitchbook 數據，美國 AI 新創公司今年首季獲種子輪 (及此前) 融資驟降至 1.23 億美元，年減率高達 70%，幾乎回到 2022 年 ChatGPT 問世前的水準。同時，這些美國 AI 新創公司今年首季融資交易數也季減 7.8%，年減 31.2%。

中國 AI 行業融資熱「降溫」也相當明顯。根據 CB Insights 的《AI 行業現狀報告》顯示，去年中國 AI 領域投、融資數量約為 232 件，年減 38%，融資總額年減 70% 至 20 億美元左右。

清科研究中心認為，今年上半年中國股權投資市場整體延續下滑態勢，市場活躍機構數量減少，機構普遍縮減投資。

根據不完全統計，今年上半年中國對外投資活動的早期投資、創投、私募股權機構數量分別年減 23.9%、19.2%、25.2%，同時，單家機構平均投資案例數量分別年減 17.6%、30.4%、19.3%。

當前，生成式 AI 算力成本高昂、研發投入極高、盈利能力較難，都成為 AI 企業正在面臨的重要挑戰。

搜狗與百川智能創辦人兼執行長王小川曾指出，中國 AI 大模型市場未來會處於淘汰賽，第一梯隊最終可能不超過 5 家，會有三家大廠跟兩家新創公司，帶其中有一家會是百川。

王小川強調，隨著今年 5 月國內大模型價格戰降至免費，整個 To B 模型市場會繁榮的更快，價值空間是有的，但尾部公司會退出這個賽道。