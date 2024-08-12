暴跌！電動車頻起火掀拋售潮 韓政府急應對 首爾禁電量逾90%車輛出入地下停車場

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-12 16:20

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南韓近來頻頻發生電動車起火事故，導致大眾對電動車的恐懼擴散，政府官員今 (12) 日緊急開會商討電動車安全，以及是否要求汽車製造商揭露電池品牌，而民眾對電動車的擔憂也造成中古車市場的待售電動車大增，業界也擔心電動車的暫時需求停滯現象恐愈演愈烈。

南韓環境部副部長主持今日的會議，交通部、工業部和國家消防局也出席，將很快宣布新規定，交通部官員週二 (13 日) 將與現代、賓士和福斯等汽車製造商舉行會談，討論披露電動車所用電池品牌的提議。

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《韓聯社》報導，南韓政府政策協調辦公室定於週二主持副部長級會議，這是南韓政府打算在 9 月初宣布一系列防止電動車火災措施的部分行動。目前正在考慮的措施之一是，要求將電池製造商的名稱納入電動車的規格中。

韓國消防局透露，自 2018 年到今年 6 月共有 187 輛電動車被燒毀，其中發生在首爾的就有 16 輛車。首爾市政府上週已決定在 9 月底前修改《共同住宅管理準則》，建議在公寓地下停車場只允許電量在 90% 以下的電動車進入。

另外，為限制電動車充電率，也跟電動車製造商協商並決定自 9 月起，將公用停車場等公共設施的充電率限制在 80%。

首爾消防災難本部也決定，9 月底以前，將以設置電動車充電設施的首爾市內約 400 處公寓為對象，緊急檢查噴水裝置等消防設施的維護管理狀態和改善事項等。

南韓仁川市 8 月 1 日發生賓士電動車起火的事故，燒毀一棟公寓樓下的整個停車場，使得南韓消費者對電動車安全擔憂有所上升。當天，數十位居民因吸入濃煙被送醫，87 輛汽車被燒毀，近 800 人因濃煙受到困擾。

南韓汽車業界相關人士表示，此次火災出現了影響電動車需求的徵兆，有必要準確掌握火災原因。

根據中古車平台 K Car 數據，在仁川發生賓士電動車起火事故後的 7 天內，賣家登記的電動車數量比前一周增加 184%。同期受理的二手電動車待售產品中，發生火災的 EQ 系列車款佔比為 10%，前一周掛單求售為 0 件。