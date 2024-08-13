藍天下半年筆電出貨逐季增 推AI PC新機種
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-13 09:52
藍天 (2362-TW) 表示，下半年進入旺季，中國暑期促銷及亞太、歐洲需求持續增溫，高階筆電、新電競筆電以及 AI PC 新機種相繼推出，目前訂單能見度佳，力拚業績、獲利季季增目標。
藍天 7 月營收 21.59 億元，持穩前月水準、年增 44.8%；累計今年前 7 月營收 143.07 億元，年增 11%。
藍天說明，公司 7 月筆電出貨 15.5 萬台，今年累計出貨已達百萬台，年增 17%，累計今年前 7 月筆電事業營收 125 億元，年增 13%，第三季可望續創佳績，達成季增、年增目標。
藍天表示，每年投入約當筆電營收 4% 研發費用，全力支持研發團隊永續精進，搶先上市更輕薄、配備更優化能源效率的筆電，研發技術近年也獲得經濟部產業發展署核定，過半數研發支出適用投資抵減稅額。
通路百貨事業方面，藍天表示，今年中國第二季 GDP 增長 4.7%，上半年增長 5%，增幅略低於市場預期，社會消費品零售總額年增 3.7%，整體經濟回溫力道逐漸放緩，仍需要更多的政策支持。
藍天表示，中國 3C 通路百腦匯因應高考後考生群體對手機和電腦的需求，擴增電競活動的規模，並與場內商家合作，同步展開促銷與優惠活動，有效提升暑假期間的購物熱潮。
轉投資的群光百貨則隨著西安及汕頭兩店租售方案日有進展包袱可漸輕，加上隨著下半年暑假、周年慶及其他重要消費強檔如雙十一、雙十二和年終促銷等活動的到來，有望吸引更多消費者前來購物，業績穩步回升。
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