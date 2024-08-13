藍天下半年筆電出貨逐季增 推AI PC新機種

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-13 09:52

‌



藍天 (2362-TW) 表示，下半年進入旺季，中國暑期促銷及亞太、歐洲需求持續增溫，高階筆電、新電競筆電以及 AI PC 新機種相繼推出，目前訂單能見度佳，力拚業績、獲利季季增目標。

藍天 7 月營收 21.59 億元，持穩前月水準、年增 44.8%；累計今年前 7 月營收 143.07 億元，年增 11%。

‌



藍天說明，公司 7 月筆電出貨 15.5 萬台，今年累計出貨已達百萬台，年增 17%，累計今年前 7 月筆電事業營收 125 億元，年增 13%，第三季可望續創佳績，達成季增、年增目標。

藍天表示，每年投入約當筆電營收 4% 研發費用，全力支持研發團隊永續精進，搶先上市更輕薄、配備更優化能源效率的筆電，研發技術近年也獲得經濟部產業發展署核定，過半數研發支出適用投資抵減稅額。

通路百貨事業方面，藍天表示，今年中國第二季 GDP 增長 4.7%，上半年增長 5%，增幅略低於市場預期，社會消費品零售總額年增 3.7%，整體經濟回溫力道逐漸放緩，仍需要更多的政策支持。

藍天表示，中國 3C 通路百腦匯因應高考後考生群體對手機和電腦的需求，擴增電競活動的規模，並與場內商家合作，同步展開促銷與優惠活動，有效提升暑假期間的購物熱潮。