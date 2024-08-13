鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至6.33元，預估目標價為147元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 08:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對緯創(3231-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.16元上修至6.33元，其中最高估值6.92元，最低估值5.74元，預估目標價為147元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.92(6.92)
|9.82
|11.89
|最低值
|5.74(5.68)
|7.13
|8.39
|平均值
|6.31(6.2)
|8.36
|9.84
|中位數
|6.33(6.16)
|8.38
|9.79
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,043,633,000
|1,297,074,000
|1,455,687,560
|最低值
|996,244,000
|1,023,950,000
|1,306,076,000
|平均值
|1,018,821,190
|1,208,050,080
|1,371,094,400
|中位數
|1,016,125,870
|1,216,452,860
|1,372,425,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.08
|4.01
|3.76
|3.1
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|867,057,007
|984,619,156
|862,082,848
|845,011,844
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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