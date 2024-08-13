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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至6.33元，預估目標價為147元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 08:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對緯創(3231-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.16元上修至6.33元，其中最高估值6.92元，最低估值5.74元，預估目標價為147元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6.92(6.92)9.8211.89
最低值5.74(5.68)7.138.39
平均值6.31(6.2)8.369.84
中位數6.33(6.16)8.389.79

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,043,633,0001,297,074,0001,455,687,560
最低值996,244,0001,023,950,0001,306,076,000
平均值1,018,821,1901,208,050,0801,371,094,400
中位數1,016,125,8701,216,452,8601,372,425,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.084.013.763.1
營業收入
(單位：新台幣千元)		867,057,007984,619,156862,082,848845,011,844

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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