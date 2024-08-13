白宮：情報顯示伊朗可能在本周動手 襲擊以色列

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-13 09:29

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美國白宮國安會發言人柯比（John Kirby）周一（12 日）表示，伊朗及其中東代理人可能在本周動手，對以色列發動重大襲擊，美國和以色列正在加強軍事部署，以因應突發情況。

據《法新社》報導，柯比說：「我們必須為可能發生的一連串重大攻擊做好準備。」柯比表示，美國最近幾天加強了在中東的軍事部署，和以色列一樣擔憂伊朗潛在襲擊。

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另據《Axios》報導，白宮周一表示，美方的情報顯示，本周伊朗攻擊以色列的可能性越來越高，且以色列的最新情報也得出相同結論。

最新情報顯示，伊朗動手的時間點，可能落在周四加薩人質和停火協議談判之前，這可能會導致以色列和哈瑪斯的間接談判面臨風險。

以色列和美國官員說，伊朗飛彈和無人機部隊已採取重大準備措施，類似於 4 月以色列遭受襲擊之前的措施。不過，他們強調，還不知道具體攻擊時間。

以軍發言人哈加里發聲明稱，「正密切關注地區事態發展，特別是黎巴嫩真主黨和伊朗的動向」，已做好最高級別的攻防準備，以因應潛在襲擊。

伊朗總統裴澤斯基安周一表示，哈瑪斯政治領袖哈尼雅暗殺事件讓伊朗擁有「自衛」和「回應侵略者」的權利。