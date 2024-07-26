鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估上修至0.14元，預估目標價為134.35元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 22:16
根據FactSet最新調查，共34位分析師，對DoorDash公司(DASH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.13元上修至0.14元，其中最高估值0.78元，最低估值-0.23元，預估目標價為134.35元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.78(0.78)
|2.46
|5.22
|5.12
|最低值
|-0.23(-0.23)
|-0.21
|1.65
|2.68
|平均值
|0.14(0.14)
|1.32
|2.96
|4
|中位數
|0.14(0.13)
|1.27
|2.84
|3.96
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|106.56億
|127.98億
|155.81億
|186.35億
|最低值
|101.73億
|116.52億
|132.50億
|147.80億
|平均值
|103.62億
|120.98億
|141.14億
|159.98億
|中位數
|103.39億
|120.83億
|140.24億
|156.31億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|-1.39
|-3.68
|-1.42
|營業收入
|8.85億
|28.86億
|48.88億
|65.83億
|86.35億
詳細資訊請看美股內頁：
DoorDash公司(DASH-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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