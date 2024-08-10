〈能源盤後〉中美需求前景擔憂緩解 中東衝突升級 油價上漲 連4周跌勢止步

鉅亨網編譯許家華 2024-08-10 06:00

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原油周五 (9 日) 收高，終結連 4 周的跌勢，係因市場對美國經濟前景的擔憂緩解，以及交易者預期伊朗將為哈馬斯高階官員遭暗殺一事，對以色列實施報復。

能源商品價格

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9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 65 美分或 0.9%，收每桶 76.84 美元，本周上漲 4.5%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 50 美分或 0.6%，收每桶 79.66 美元，本周上漲 3.7%。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 2.3903 美元，本周上漲 3.7%。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.8% ，收每加侖 2.3397 美元，本周上漲 0.9%。

9 月交割的天然氣價格上漲 0.8%，收每百萬 Btu 2.143 美元，本周上漲 9%。

市場驅動力

原油迎來深跌後的反彈，以及先前日本套利交易平倉和其他因素。

此前，Brent 原油周一收盤觸及 7 個月低點，而 WTI 原油當日摔至 2 月初以來的最低點，係因上周末美國 7 月的非農就業報告疲軟，令市場擔憂美國經濟前景疲軟，美股暴跌並引領全球股市大跌，大宗商品價格也下挫。此後，美股走穩，周二和周四強勁反彈，收復了此前大部分跌幅。

分析師表示，周四公布的美國上周初次請領失業救濟金人數下降，安撫了投資者對勞動力市場狀況的擔憂。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 報告指出，中國周五公布的通膨數據略高於預期，進一步改善了基調，緩解市場對這全球最大原油進口國需求前景的擔憂。

中國 7 月消費物價指數 (CPI) 年增 0.5%，登 5 個月高點，且為連續第六個月上升，超越分析師預期。根據《華爾街日報》調查，經濟學家預期中值為 0.4% 的年增率。中國 6 月 CPI 年增僅 0.2%。

中東方面，根據《華爾街日報》周四報導，美方警告伊朗，倘若伊朗對以色列發動重大攻擊，其政府和經濟可能會面臨嚴重打擊。