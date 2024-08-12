鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達(2382-TW)EPS預估上修至14.76元，預估目標價為360元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 18:11
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對廣達(2382-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.66元上修至14.76元，其中最高估值16.07元，最低估值13.09元，預估目標價為360元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|16.07(16.07)
|20.18
|26.44
|最低值
|13.09(13.09)
|14.87
|18.11
|平均值
|14.61(14.54)
|18.28
|22.04
|中位數
|14.76(14.66)
|18.62
|22.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,537,970,000
|3,062,090,890
|3,750,070,430
|最低值
|1,275,408,000
|1,793,750,000
|2,169,702,000
|平均值
|1,438,763,440
|2,246,529,820
|2,940,697,310
|中位數
|1,440,793,500
|2,211,571,580
|2,949,184,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.29
|7.51
|8.73
|6.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,085,611,052
|1,280,429,312
|1,129,453,350
|1,090,858,851
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2382/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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