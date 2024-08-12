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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達(2382-TW)EPS預估上修至14.76元，預估目標價為360元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 18:11


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對廣達(2382-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.66元上修至14.76元，其中最高估值16.07元，最低估值13.09元，預估目標價為360元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值16.07(16.07)20.1826.44
最低值13.09(13.09)14.8718.11
平均值14.61(14.54)18.2822.04
中位數14.76(14.66)18.6222.32

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,537,970,0003,062,090,8903,750,070,430
最低值1,275,408,0001,793,750,0002,169,702,000
平均值1,438,763,4402,246,529,8202,940,697,310
中位數1,440,793,5002,211,571,5802,949,184,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.297.518.736.57
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,085,611,0521,280,429,3121,129,453,3501,090,858,851

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2382/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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