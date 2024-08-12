營收速報 - 東隆興(4401)7月營收3.50億元年增率高達77.49％
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:15
今年1-7月累計營收為21.96億元，累計年增率47.25%。
最新價為21.65元，近5日股價下跌-4.35%，相關紡織纖維股價指數下跌-2.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+87 張
- 外資買賣超：+87 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|3.50億
|77%
|4%
|24/6
|3.38億
|30%
|3%
|24/5
|3.29億
|51%
|-1%
|24/4
|3.33億
|53%
|5%
|24/3
|3.17億
|23%
|26%
|24/2
|2.51億
|28%
|-9%
東隆興(4401-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種人造纖維縫線及織造用紗之製造、銷售與批發業務。各種棉、毛、麻絲、人造絲等混合線之製造與經銷。有關線類紡織品之製造經銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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