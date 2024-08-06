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鉅亨速報

盤後速報 - 台耀(4746)下週(8月13日)除息2元，預估參考價87.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:05


台耀(4746-TW)下週(8月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(8月6日)收盤價89.00元計算，預估參考價為87.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

台耀(4746-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥。委託研發代工。近5日股價下跌13.81%，集中市場加權指數下跌10.53%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/13 89.00 2.0 2.25% 0.0
2023/08/24 86.8 1.0 1.15% 0.0
2022/07/27 48.4 2.0 4.13% 0.0
2019/08/14 36.7 0.5 1.36% 0.0
2018/07/05 53.4 2.0 3.75% 0.0

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