盤後速報 - 台耀(4746)下週(8月13日)除息2元，預估參考價87.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:05
台耀(4746-TW)下週(8月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(8月6日)收盤價89.00元計算，預估參考價為87.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
台耀(4746-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥。委託研發代工。近5日股價下跌13.81%，集中市場加權指數下跌10.53%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/13
|89.00
|2.0
|2.25%
|0.0
|2023/08/24
|86.8
|1.0
|1.15%
|0.0
|2022/07/27
|48.4
|2.0
|4.13%
|0.0
|2019/08/14
|36.7
|0.5
|1.36%
|0.0
|2018/07/05
|53.4
|2.0
|3.75%
|0.0
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