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鉅亨速報

盤後速報 - 耀勝(3207)下週(8月13日)除息0.9元，預估參考價122.1元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:05


耀勝(3207-TW)下週(8月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。

以今日(8月6日)收盤價123.00元計算，預估參考價為122.1元，息值合計為0.9元，股息殖利率0.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

耀勝(3207-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電視/伺服器/工業用/Inverter/汽機車/綠能等各式變壓器與線圈。近5日股價下跌6.43%，櫃買市場加權指數下跌8.68%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/13 123.00 0.8987 0.73% 0.0
2023/08/30 78.4 1.3272 1.69% 0.0
2012/09/27 10.3 0.2 1.94% 0.0
2011/09/15 11.6 0.1 0.86% 0.3
2010/09/14 17.799999 0.1 0.56% 0.4

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