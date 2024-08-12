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鉅亨速報

營收速報 - 基亞(3176)7月營收1.24億元年增率高達74.86％

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 15:16


基亞(3176-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣1.24億元，年增率74.86%，月增率11.07%。

今年1-7月累計營收為7.29億元，累計年增率65.5%。

最新價為37.4元，近5日股價下跌-6.23%，相關生技醫療股價指數下跌-3.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+132 張
  • 外資買賣超：+132 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 1.24億 75% 11%
24/6 1.11億 42% -22%
24/5 1.42億 93% 41%
24/4 1.01億 89% -2%
24/3 1.03億 93% 48%
24/2 6,966萬 35% -11%

基亞(3176-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物製藥研發業務。中 、西藥之批發、零售業。醫療器材、動物用藥之批發、零售業及國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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