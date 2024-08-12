營收速報 - 國際中橡(2104)7月營收21.33億元年增率高達36.55％
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 15:16
今年1-7月累計營收為111.57億元，累計年增率8.56%。
最新價為16.35元，近5日股價下跌-4.71%，相關橡膠工業下跌-2.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-200 張
- 外資買賣超：-38 張
- 投信買賣超：+20 張
- 自營商買賣超：-182 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|21.33億
|37%
|58%
|24/6
|13.47億
|12%
|-17%
|24/5
|16.26億
|11%
|-0%
|24/4
|16.28億
|15%
|13%
|24/3
|14.45億
|-5%
|6%
|24/2
|13.64億
|-15%
|-16%
國際中橡(2104-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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