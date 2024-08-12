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鉅亨速報

營收速報 - 國際中橡(2104)7月營收21.33億元年增率高達36.55％

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 15:16


國際中橡(2104-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣21.33億元，年增率36.55%，月增率58.39%。

今年1-7月累計營收為111.57億元，累計年增率8.56%。

最新價為16.35元，近5日股價下跌-4.71%，相關橡膠工業下跌-2.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-200 張
  • 外資買賣超：-38 張
  • 投信買賣超：+20 張
  • 自營商買賣超：-182 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 21.33億 37% 58%
24/6 13.47億 12% -17%
24/5 16.26億 11% -0%
24/4 16.28億 15% 13%
24/3 14.45億 -5% 6%
24/2 13.64億 -15% -16%

國際中橡(2104-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收國際中橡

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