兆豐集團橫掃保險奧斯卡 兆豐銀行及保險共奪5大獎
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-06 19:27
素有「保險奧斯卡」美譽之稱的保險信望愛獎頒獎典禮，昨 (5) 日在台北國際會議中心盛大登場，兆豐集團 (2886-TW) 旗下兆豐銀行榮獲最佳社會責任獎及最佳保險專業獎優選獎雙料殊榮；兆豐保險並獨得最佳專業顧問獎、最佳通訊處優選，以及最佳社會責任優選 3 項肯定。
兆豐保險總經理翁英豪表示，感謝保險信望愛獎的肯定，面對極端氣候的威脅與瞬息萬變的市場走勢，兆豐保險將持續精進產險專業，同時也不忘企業社會責任，未來將積極投入社會公益與環境保護等相關活動，盼能藉此拋磚引玉，號召更多人共同響應。
榮獲最佳專業顧問獎的兆豐保險協理張弘欣，截至 112 年底，所督導的轄區業務單位簽單業績數及盈餘皆較同期顯著成長。此外他亦擔任核能會經理，負責籌畫 104 年與 111 年由台灣主辦的亞洲核能會議，表高度好評，亦曾在 111 年、112 年連續 2 年安排客戶與國外再保人交流，爭取較好的續保條件並提升續保作業效率。
獲得最佳通訊處優選的三重分公司憑藉穩固的業務基礎，在專業經理人與
同仁攜手努力下，各險種業務得以均衡發展，帶動營運業績穩健成長，自 110
年起連續 3 年業績持續成長，其中 110 年各業務指標評比更拿下營業單位第
二名優異表現。
兆豐銀行攜手兆豐銀行文教基金會從 1992 年以來，持續以實踐普惠金融、支持藝文產業、響應氣候活動、推廣運動風氣及扶助弱勢關懷為公益活動投入主軸，此次再度榮獲「最佳社會責任獎」，顯見對於社會公益的長期耕耘已獲各界肯定。
「最佳保險專業獎」則肯定兆豐銀行秉持員工為重要資產之本心，以專業力、證照力、軟實力、外語力、數位力等構成員工培訓養成的五個面向，多管齊下培養同仁專業知識、技能及視野；投入主題式教育訓練和專案性培訓以開發同仁潛能，鼓勵其培養多元廣泛之專業能力，持續為客戶帶來更優質的金融服務體驗。
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