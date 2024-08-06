兆豐集團橫掃保險奧斯卡 兆豐銀行及保險共奪5大獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-06 19:27

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兆豐保險總經理翁英豪表示，感謝保險信望愛獎的肯定，面對極端氣候的威脅與瞬息萬變的市場走勢，兆豐保險將持續精進產險專業，同時也不忘企業社會責任，未來將積極投入社會公益與環境保護等相關活動，盼能藉此拋磚引玉，號召更多人共同響應。

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榮獲最佳專業顧問獎的兆豐保險協理張弘欣，截至 112 年底，所督導的轄區業務單位簽單業績數及盈餘皆較同期顯著成長。此外他亦擔任核能會經理，負責籌畫 104 年與 111 年由台灣主辦的亞洲核能會議，表高度好評，亦曾在 111 年、112 年連續 2 年安排客戶與國外再保人交流，爭取較好的續保條件並提升續保作業效率。

獲得最佳通訊處優選的三重分公司憑藉穩固的業務基礎，在專業經理人與

同仁攜手努力下，各險種業務得以均衡發展，帶動營運業績穩健成長，自 110

年起連續 3 年業績持續成長，其中 110 年各業務指標評比更拿下營業單位第

二名優異表現。

兆豐銀行攜手兆豐銀行文教基金會從 1992 年以來，持續以實踐普惠金融、支持藝文產業、響應氣候活動、推廣運動風氣及扶助弱勢關懷為公益活動投入主軸，此次再度榮獲「最佳社會責任獎」，顯見對於社會公益的長期耕耘已獲各界肯定。