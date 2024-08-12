有望Q4上市！比亞迪豹8或採華為智駕 專家：為拓展方程豹品牌市佔

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 11:53

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中國電動車巨擘比亞迪比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 旗下越野車款方程豹「豹 8」預計將在今年第四季上市，最新報導指出，豹 8 部分版本將使用華為的智駕方案，豹 8 將是方程豹第一款實現城市自動輔助導航駕駛 (NOA) 的車款。

華為 4 月發佈高階智慧駕駛方案，支援城市 NOA 等功能。乾坤 ADS 3.0 首用於享界 S9，問界 M5、M7、M9 及智界 S7 也將在下月升級，東風嵐圖、廣汽傳祺明年也將推出搭載華為系統的車款。

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《亞洲新能源汽車網》報導，比亞迪加入華為智駕，主要是為了拓展市佔率，且引入高階智駕系統有助增強競爭力，像是問界 M7 增配華為 ADS 2.0 之後銷量激增，

在越野車市場領域，方程豹「豹 5」面臨長城汽車 (601633-CN)(02333-HK) 坦克品牌的強勁競爭，今年上半年累計銷量僅 1 萬 8283 輛，近三月月均銷量均未突破 3 千輛大關。相比之下，長城汽車坦克品牌同期銷量迅猛，累計高達 11.6 萬輛。

比亞迪透過與華為的深度合作，在智駕領域尋求突破，旨在透過技術創新提升產品競爭力，為方程豹品牌爭取更多市佔率。

值得一提的是，這是比亞迪首次在智慧駕駛領域與華為合作。過去，比亞迪多選擇與成長中的創業公司如 Momenta、地平線等合作，透過分散訂單、多供應商策略來控制成本並增強管理靈活性。

事實上，比亞迪近期對智駕業務進行戰略調整，將部分智駕業務併入技術研究院，以加強智慧化戰略推進。這一調整是繼座艙與智駕整合後又一重要舉措，旨在集中研發資源，突破高階智駕技術。

為實現艙駕融合，比亞迪進行內部組織架構調整，打破座艙與智駕部門的壁壘，促進高度協同，此舉整合了高階智駕研發力量，加速技術突破。

今年農曆春節後，比亞迪也成立智能化技術研究院，合併智慧網聯和智能駕駛中心，並引入艙駕一體化供應商共同研發。