鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至0.53元，預估目標價為150.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.49元上修至0.53元，其中最高估值0.87元，最低估值-0.36元，預估目標價為150.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.87(0.87)
|2.51
|4.12
|3.47
|最低值
|-0.36(-0.99)
|-2.35
|0.91
|1.89
|平均值
|0.46(0.22)
|1.02
|2.58
|2.92
|中位數
|0.53(0.49)
|1.48
|2.75
|3.4
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|135.10億
|177.28億
|193.73億
|188.93億
|最低值
|120.00億
|121.00億
|142.91億
|154.48億
|平均值
|129.61億
|148.92億
|169.87億
|173.34億
|中位數
|130.77億
|148.96億
|167.45億
|174.98億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.45
|-2.63
|-1.63
|-15.74
|0.75
|營業收入
|39.40億
|55.87億
|128.14億
|136.04億
|107.71億
詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納CVNA-US的目標價調升至127.5元，幅度約10.87%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估下修至-0.48元，預估目標價為130.00元
- 〈財報〉二手車轉至網購 Carvana調升全年核心獲利財測
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至0.49元，預估目標價為150.00元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇