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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至0.53元，預估目標價為150.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.49元上修至0.53元，其中最高估值0.87元，最低估值-0.36元，預估目標價為150.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.87(0.87)2.514.123.47
最低值-0.36(-0.99)-2.350.911.89
平均值0.46(0.22)1.022.582.92
中位數0.53(0.49)1.482.753.4

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值135.10億177.28億193.73億188.93億
最低值120.00億121.00億142.91億154.48億
平均值129.61億148.92億169.87億173.34億
中位數130.77億148.96億167.45億174.98億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.45-2.63-1.63-15.740.75
營業收入39.40億55.87億128.14億136.04億107.71億

詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVNA

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