鉅亨速報 - Factset 最新調查：Watsco Inc. - Class AWSO-US的目標價調升至475元，幅度約7.95%
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Watsco Inc. - Class A(WSO-US)提出目標價估值：中位數由440元上修至475元，調升幅度7.95%。其中最高估值550元，最低估值401元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Watsco Inc. - Class A評價：積極樂觀3位、保持中立7位、保守悲觀3位。
Watsco Inc. - Class A今(12日)收盤價為471.31元。近5日股價上漲7.95%，標普指數下跌0.04%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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