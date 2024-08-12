資料處理及雲端需求強勁 Q2電腦資訊服務業營業額創同季新高

統計處表示，113 年第 2 季電腦及資訊服務業營業額 1,456 億元，為歷年同季新高，年增 5.0%，其中電腦程式設計業 1,050 億元，年增 3.0%，主因系統整合建置等服務需求增加，加以電腦軟硬體設備接單暢旺所致；資訊服務業 405 億元，年增 10.6%，主因代客處理電子資料及雲端設備服務需求強勁所致。



其次，113 年第 2 季專業技術服務業營業額 1,062 億元，亦創下歷年同季新高，年增 6.8%，其中管理顧問業 302 億元，年增 8.0%，主因財務投資管理、不動產及企業管理經營諮詢業績活絡所致；廣告業及市場研究業 503 億元，年增 1.9%，主因房地產及網路媒體行銷廣告需求提升所致；專門設計業 228 億元，年增 18.5%，主因汽車設計案件量攀升，加上展覽會場設計案之接案量成長所致；攝影業 30 億元，年增 2.5%，主因空中攝影及商品攝影等需求增加所致。



同時，113 年第 2 季租賃業營業額 421 億元，為歷年單季新高，年增 7.9%，其中機械設備租賃業 116 億元，主因受惠營造用及舞台燈光影音承租需求增加，惟半導體設備出租業績下滑，抵銷部分增幅，年增 1.0%；運輸工具租賃業 285 億元，年增 10.3%，主因企業用戶長租業務穩定成長，加上業者擴增不同品牌之車種，拉升出租車業績所致；個人及家庭用品租賃業 21 億元，年增 17.2%，主因自行車租借服務據點擴增所致。