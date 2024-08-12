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鉅亨速報

營收速報 - 環宇-KY(4991)7月營收1.38億元年增率高達52.33％

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 08:15


環宇-KY(4991-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣1.38億元，年增率52.33%，月增率4.85%。

今年1-7月累計營收為9.53億元，累計年增率39.49%。

最新價為39.1元，近5日股價上漲5.96%，相關半導體類指數下跌-2.24%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-102 張
  • 外資買賣超：-102 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 1.38億 52% 5%
24/6 1.31億 -30% -22%
24/5 1.69億 136% 0%
24/4 1.69億 172% 11%
24/3 1.52億 3% 49%
24/2 1.02億 30% 9%

環宇-KY(4991-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵/磷化銦/氮化鎵及碳化矽高階射頻及光電元件化合物晶圓代工。自有品牌光電元件產品之研究、開發、製造及銷售業務。相關智慧財產權授權。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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