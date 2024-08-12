營收速報 - 環宇-KY(4991)7月營收1.38億元年增率高達52.33％
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 08:15
今年1-7月累計營收為9.53億元，累計年增率39.49%。
最新價為39.1元，近5日股價上漲5.96%，相關半導體類指數下跌-2.24%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-102 張
- 外資買賣超：-102 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|1.38億
|52%
|5%
|24/6
|1.31億
|-30%
|-22%
|24/5
|1.69億
|136%
|0%
|24/4
|1.69億
|172%
|11%
|24/3
|1.52億
|3%
|49%
|24/2
|1.02億
|30%
|9%
環宇-KY(4991-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵/磷化銦/氮化鎵及碳化矽高階射頻及光電元件化合物晶圓代工。自有品牌光電元件產品之研究、開發、製造及銷售業務。相關智慧財產權授權。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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